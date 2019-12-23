Убийство Шеремета: адвокат Кузьменко поставил под сомнение доказательства следствия против Антоненко

Адвокат настаивает, что доказательства правоохранителей о принте на одежде Антоненко вызывают сомнения.

Адвокат Владислав Добош, который защищает подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета врача Юлию Кузьменко, заявляет, что приведенные правоохранителями улики против другого подозреваемого по данному делу музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко вызывают сомнения.

Об этом адвокат написал на своей странице в Facebook, опубликовав видео и скриншоты, которые, по его мнению опровергают версию следствия.

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Добош, в частности, обнародовал скриншоты видеозаписей, сделанных 21 ноября 2015 года на Херсонщине во время столкновений участников "гражданской блокады Крыма" с полицией. На видео зафиксирован мужчина в толстовке с принтом Orlando.

Именно на сходстве принтов верхней одежды Антоненко с человеком, который на видео, основывается одно из доказательств обвинения.

Однако на видеозаписи, сделанной в Херсонской области, подчеркивает адвокат, четко видно, что лицо этого человека совсем непохожее на Антоненко.

Как сообщал УНИАН, ранее адвокат Владислав Добош обнародовал переписку врача Юлии Кузьменко в мессенджере накануне взрыва. Между тем, следствие утверждает, что ее телефон в тот день был неактивным.