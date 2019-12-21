НААУ внесла залог за адвоката Чибирдина, который провел 30 месяцев в СИЗО

Дело адвоката Чибирдина с момента его начала находилось в постоянном фокусе внимания Национальной ассоциации адвокатов.

Национальная ассоциация адвокатов Украины внесла необходимую сумму залога – 768 400 гривень за адвоката Александра Чибирдина, который с марта 2017 года содержался в СИЗО в г. Одесса.

В октябре 2019 года суд впервые удовлетворил просьбу защитников Чибирдина об альтернативной мере пресечения в виде залога. В начале декабря Председатель НААУ объявила открытый сбор средств для залога, необходимого для освобождения адвоката из СИЗО. Пожертвования аккумулировались в Благотворительном фонде помощи адвокатам. Собранных средств было недостаточно, поэтому было задействовано помощь Высшей школы адвокатуры, благодаря чему стало возможным внесение залога.

Дело адвоката Чибирдина с момента его начала находилось в постоянном фокусе внимания Национальной ассоциации адвокатов. О нарушении его профессиональных прав систематически сообщались не только правоохранительные органы, но и международные институты. В 2018 году об этой ситуации было направлено обращение к уполномоченному представителя управления специальных процедур офиса Верховного Комиссара ООН по правам человека. Случаи нарушения прав адвоката Чибирдина постоянно фиксировался в тематических отчетах НААУ с нарушений прав адвокатов в Украине, которые распространяются в профессиональной среде в Украине и за рубежом.

«Нарушения прав адвокатов в Украине, к сожалению, является распространенной практикой, а отдельные вопиющие случаи вызывают международный резонанс. Для Национальной ассоциации адвокатов приоритетной задачей является защита профессиональных прав и гарантий каждого адвоката. В данной ситуации мы приложили максимальные усилия для того, чтобы добиться судебного решения о возможности внесения залога и собрали необходимую сумму. НААУ будет внимательно относиться к дальнейшему расследованию против адвоката Чибирдина», - прокомментировала эту ситуацию Председатель НААУ, САУ Лидия Изовитова.

Напомним, за 5 лет в Украине произошло более 2500 преступлений против юристов. Об этом говорится в отчете о нарушениях прав адвокатов в Украине за 2014-2018 годы, который подготовил Комитет защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности НААУ.