Рябошапка: сейчас правоохранители возглавляют игорный бизнес

В ГПУ приняли решение о создании совместных рабочих групп правоохранительных органов, а также обеспечение системной работы и координации деятельности в направлении противодействия игорному бизнесу.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что правоохранительных органов, которые должны препятствовать игорному бизнесу, сейчас "крышуют" это направление.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Сейчас в стране сложилась ситуация, когда лица, на которых законом возложена обязанность противодействовать "игорному бизнесу", его возглавляют. Это недопустимо и роль прокуратуры в этом направлении будет жесткой и безапелляционной", - подчеркнул он.

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Также, как сообщается, по результатам совещания в ГПУ приняли решение о создании совместных рабочих групп правоохранительных органов, а также обеспечения системной работы и координации деятельности в направлении противодействия игорному бизнесу.

Напомним, по состоянию на 15.00 20 декабря правоохранители отработали более полутысячи игровых заведений по всей Украине. Мобильные группы продолжают работу.

Президент Владимир Зеленский заявил, что знает кто стоит за провалом закона о легализации игорного бизнеса и анонсировал закрытие всех нелегальных игровых залов.

19 декабря Верховная Рада не набрала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.

20 декабря Кабинет министров запретил деятельность игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Премьер-министр Алексей Гончарук позже заявил, что правительство ожидало быстрого принятие закона о легализации игорного бизнеса, но осознав, что этого не произойдет решило прекратить лицензии распространителей лотерей, под которыми работали игровые залы с игровыми автоматами.