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В Киеве изъяли элитные шубы стоимостью 50 миллионов (фото)

17:47, 20 декабря 2019
Общество
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В суд подано ходатайство об аресте изъятых шуб / Фото: ГПУ

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Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

При процессуальном руководстве ГПУ налоговой милицией разоблачена деятельность лиц, которые, по версии следствия, реализовывали дорогостоящие меховые изделия итальянского бренда в магазинах Киева, вероятно, не платя таможенные пошлины и налоги при импорте в Украину.

Во время обысков в рамках уголовного производства изъяты элитные шубы стоимостью свыше 50 млн гривень и другое имущество. Также в суд подано ходатайство об аресте изъятого.

Проводятся неотложные следственные действия по установлению обстоятельств совершенного правонарушения.

Стоимость изъято составляет 50 млн гривен / Фото: ГПУ

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Теги: #новости Украины#ГПУ#Генпрокуратура Украиныпогода в Киеве