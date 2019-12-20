В Киеве изъяли элитные шубы стоимостью 50 миллионов (фото)

Правоохранители разоблачили схему продажи элитных меховых изделий без уплаты налогов.

В Киеве изъяли партию элитных шуб стоимостью 50 миллионов гривень.

Читайте такжеВ Киеве полицейские "крышевали" притоны

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

При процессуальном руководстве ГПУ налоговой милицией разоблачена деятельность лиц, которые, по версии следствия, реализовывали дорогостоящие меховые изделия итальянского бренда в магазинах Киева, вероятно, не платя таможенные пошлины и налоги при импорте в Украину.

Во время обысков в рамках уголовного производства изъяты элитные шубы стоимостью свыше 50 млн гривень и другое имущество. Также в суд подано ходатайство об аресте изъятого.

Проводятся неотложные следственные действия по установлению обстоятельств совершенного правонарушения.