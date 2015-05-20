Посольство Польши рассказало, какие документы на визу нужны украинским футбольным болельщикам

По информации польского посольства, для украинских болельщиков установлен упрощенный порядок оформления виз.

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Для получения такой визы заявители должны предоставить в визовый центр такие документы: визовую анкету, паспорт для выезда за границу и паспорт гражданина Украины, оригинал действительного именного билета на матч или распечатанный электронный билет, а также полис медицинского страхования.

Прием документов на оформление виз для болельщиков проходит во всех 14 визовых центрах на территории Украины без необходимости предварительной онлайн-регистрации. Оформление виз оплачиваться непосредственно при подаче документов в визовом центре.

Документы на оформление визы должны быть поданы в визовый центр не позднее 25 мая, поскольку срок рассмотрения визового ходатайства составляет 48 часов.

Допускается подача документов аккредитованными туристическими фирмами для организованных групп болельщиков в пределах консульских округов учреждений по месту регистрации заявителей. В таком случае личное присутствие заявителей не требуется.

Граждане Украины, которые имеют действительную визу, вид на жительство или национальную визу любой из стран Шенгенского соглашения, могут въезжать в Польшу без необходимости получения визы в польском консульском учреждении.