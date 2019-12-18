Дело Шеремета: один из подозреваемых отказался давать показания

Адвокаты заявляют о возможной предвзятости со стороны следователей.

Один из подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - музыкант Андрей Антоненко - отказался давать показания следствию.

Об этом сообщает группа его адвокатов.

По информации защитников, Антоненко до сих пор находится в изоляторе временного содержания и не признает собственной вины.

"Вчера следователь пытался допросить Андрея, но он вынужден был воспользоваться правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины (т. е. отказаться давать показания или объяснения относительно себя, членов семьи или близких родственников). Такой поступок был обусловлен тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр МВД, генеральный прокурор, а также лично президент Украины в один голос фактически назвали преступником. Учитывая это, мы предполагаем, что со стороны следователей будет определенная предвзятость", - говорится в сообщении.

Как отмечают адвокаты, в дальнейшем фигурант будет свидетельствовать, но "только когда убедится в беспристрастности следствия".

Напомним, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

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12 декабря этого года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству Шеремета подозревают пятерых человек: музыканта Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), Яну Дугарь и супругов Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко.

По версии следствия, именно Антоненко вместе с Кузьменко якобы заложили взрывчатку под автомобиль Шеремета. Правоохранители утверждают, что целью убийства журналиста была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.