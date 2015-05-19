На Виннитчине перевернулся автобус: погибло трое человек, 20 пассажиров госпитализированы

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, сегодня около 19 часов на линию «102» поступило сообщение от очевидцев о том, что вблизи с. Новые Обиходы Немировского района рейсовый автобус «Мерседес» сообщением Черновцы-Севастополь, перевернувшись несколько раз, упал на обочину трассы.

В результате дорожно-транспортного происшествия две женщины и мужчина погибли. 20 пассажиров, в том числе, 5-летнего ребенка, с разной степени травмами госпитализировали.

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По словам заместителя начальника УМВД в Винницкой области Александра Глянько, в автобусе находилось около 40 пассажиров. Предварительная причина дорожно-транспортного происшествия - техническая неисправность автобуса.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа милиции, спасатели, скорая медицинская помощь.