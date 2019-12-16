Работа е-билета и "карточки киевлянина" восстановлена – "Киевский метрополитен"

Специалисты метрополитена и оператора электронного билета перезапустили систему.

В киевском метрополитене возобновили работу электронной билет и карточка киевлянина.

Об этом в комментарии УНИАН заявила советник начальника КП «Киевский метрополитен» Наталья Макогон.

Читайте такжеВ Киеве обустраивают первый тротуар с подогревом (фото)

Она отметила, что причины, по которым система не работала, сейчас выясняют специалисты.

По словам Макогон, на время, пока карточка киевлянина не работала, граждан льготной категории пропускали через ручные пункты контроля с предъявлением удостоверения.

В метрополитене отметили, что в дальнейшем будут предприняты все необходимые меры для избежания подобных случаев. Кроме того, специалисты проводят детальный анализ ситуации и причин, по которым система не работала.

Как сообщал УНИАН, в метрополитене Киева частично не работала система оплаты проезда при помощи карт.