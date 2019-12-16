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В киевском метро частично не работает оплата картами

17:58, 16 декабря 2019
Общество
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В метро Киева возникли проблемы с оплатой картами / Фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщили очевидцы.

Проблемы, в частности, зафиксировали на ряде станций. Пассажиры не могут оплачивать при помощи банковских карт, а также системы е-билета и "Карты киевлянина". При этом оплата привычными "зелеными" картами работает.

По информации источников, на станциях, где возникли проблемы, пассажиров пропускают бесплатно - при наличии карты. Позже некоторые пользователи подземки сообщили, что работники станций прекратили бесплатный пропуск и советуют пассажирам покупать жетоны.

Пресс-служба подземки данную тему пока не комментировала.

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Теги: #новости Украины#метро#бесконтактная оплата проездапогода в Киеве