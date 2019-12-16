Избиение депутата в Сумах оказалось инсценировкой от СБУ

Служба безопасности Украины заявляет о задержании организатора и участников подготовки покушения на народного депутата Украины IX созыва Михаила Ананченко в Сумах.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе управления СБУ в Сумской области.

Согласно сообщению, сотрудники СБУ предварительно получили информацию о подготовке к совершению действий насильственного характера в отношении нардепа, связанных с его государственной и общественной деятельностью.

Установлено, что исполнители преступного «заказ» получили от организатора обусловленное денежное вознаграждение. В связи с необходимостью предупредить совершение преступления, сотрудники СБУ совместно с прокуратурой провели процессуальное документирование их противоправных намерений.

«Во время его проведения действия лиц, причастных к правонарушению, были взяты под контроль, благодаря чему нанесение возможных телесных повреждений или других насильственных действий в отношении народного избранника было предотвращено», - отмечается в сообщении.

При этом в спецслужбе отметили, что с целью получения максимально объективной и полной доказательной базы в отношении всех участников покушения, прежде всего в отношении организатора, было принято решение о размещении в соцсетях сообщения Ананченко о «нападении на него двух молодчиков в балаклавах».

«Обнародование этой информации позволило сотрудникам СБУ в полной мере задокументировать действия организатора и исполнителей», - подчеркивается в сообщении.

На вопрос корреспондента УНИАН о количестве задержанных начальница пресс-группы УСБУ в области Олеся Рапута не смогла дать конкретного ответа. При этом на уточняющий вопрос, имело ли место нападение на Ананченко, она сказала, что действия нападавших квалифицированы именно как «законченное покушение на насилие».

«В настоящее время следователи СБУ осуществляют досудебное расследование по ч. 3 ст. 27 (организация совершения преступления), ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 346 (законченное покушение на насилие в отношении народного депутата Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении подозрения организатору преступления. Сейчас продолжаются следственные действия», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, народный депутат от партии «Слуга народа» Михаил Ананченко на своей странице в Facebook сообщил, что возле его дома в Сумах на него напали двое неизвестных.

«Сегодня (15 декабря), возвращаясь домой, в родном городе Сумы, на меня возле подъезда напали двое молодчиков в балаклавах. Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе», - написал он.

В партии «Слуга народа» призвали правоохранителей отреагировать на избиение Ананченко, подчеркнув, что угрозы, запугивание и насилие в отношении членов команды «Слуги народа» приобрели системный характер.

Также председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отметил, что правоохранительные органы предупредили о возможных нападениях на депутатов «Слуги народа» на этой неделе. Отвечая на вопрос, какие сегодня на заседании фракции «Слуга народа» будут рассматриваться вопросы, Арахамия сообщил, что речь пойдет преимущественно о рынке земли. Он отметил, что на протяжении почти всего времени, когда рассматривается этот вопрос, проходят различные митинги.