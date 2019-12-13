В ГПСУ рассказали, как проверяют российские "гумконвои"

Группа украинских пограничников базируется на территории РФ.

В Государственной пограничной службе Украины рассказали, как проводят осмотр так называемых гуманитарных конвоев, которые Россия поставляет на оккупированный Донбасс.

Об этом рассказал пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, сообщает "Громадське радіо".

По его словам, украинские пограничники, которые должны были бы контролировать захваченную с 2014 года часть границы, сейчас базируются на территории пункта пропуска "Донецк" в России. Они входят в межведомственную группу, созданную в 2014 году для обследования "гумконвоев", однако, не имеют возможности проверять личности тех, кто сопровождает груз.

Демченко пояснил, что они только фиксируют количество. "То есть, все, что мы можем зафиксировать визуально", - сказал он. И добавил, что информацией о лицах, пересекающих неконтролируемую границу, они не обладают.

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В межведомственную группу входят пограничники и таможенники - до 30 человек.

"Когда появляется информация об очередном гумконвое, часть группы едет на пункт пропуска "Матвеев Курган". Они визуально обследуют колонну, когда она едет на оккупированную территорию, и так же – когда возвращается. Затем эта группа снова едет на пункт пропуска "Донецк" - в место постоянной дислокации", - рассказал спикер ГПСУ.

"Фактически им выделили помещение, где они могут находиться. Они находятся на своем обеспечении - группа приезжает с пищей, сухими пайками. Они могут выходить за территорию в случае критической необходимости, если кому-то стало плохо и нужно вызвать медиков", - отметил Демченко.

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Он подчеркнул, что нет других причин, по которым пограничники могут выйти за пределы определенной россиянами территории. По словам представителя Госпогранслужбы, людей в межведомственную группу включают только по их желанию и после тщательной проверки.

Как сообщал УНИАН, вчера стало известно об очередном "гумконвое" РФ на оккупированную часть Донбасса.