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"Реинтеграция с боевиками": полковника Ноздрачева отстранили от должности

15:34, 13 декабря 2019
Общество
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Генштаб изучает заявление Ноздрачева / фото: УНИАН

Начальника Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Алексея Ноздрачева отстранили от должности за высказывания относительно перспектив реинтеграции оккупированного Донбасса.

Об этом сообщает Военная служба правопорядка.

Отстранение будет действовать на время проведения служебного расследования, которое было назначено после скандального высказывания. Его инициировал начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

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Ранее Ноздрачев в скандальном заявлении сказал, что боевики и россияне, которые воюют на Донбассе, могут реинтегрироваться, но помешать этому процессу могут "праворадикалы". После этих слов Генштаб назначил служебное расследование, а сам Ноздрачев принес извинения.

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Теги: #новости Украины#Генштаб#реинтеграция Донбасса