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Полковник Генштаба извинился за слова о "реинтеграции с боевиками"

09:31, 13 декабря 2019
Общество
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Генштаб проводит служебное расследование / УНИАН

Полковник Алексей Ноздрачев, начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ, извинился за собственные слова о возможности реинтеграции совместно с российскими военными и боевиками на Донбассе.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам полковника, он некорректно высказался в отношении ветеранов и военных, а также ошибся. Помимо извинений, Ноздрачев подчеркнул, что сказанное им не является позицией руководства Вооруженных сил.

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"Я готов понести наказание", - заверил он, добавив, что сказанное не является отображением того, что военный хотел донести.

Ранее Ноздрачев в скандальном заявлении сказал, что боевики и россияне, воюющие на Донбассе, могут реинтегрироваться, но помешать этому процессу могут "праворадикалы". После этих слов Генштаб назначил служебное расследование.

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Теги: #новости Украины#боевики#Генштаб#реинтеграция Донбасса