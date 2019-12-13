На ремонт аварийного коллектора в курортном Бердянске выделили 9 миллионов из 100 необходимых

Из бюджета Запорожской области в 2020 году на ремонт коллектора выделят 8,8 млн грн.

Депутаты Запорожского областного совета выделили 8,8 миллиона гривен на ремонт аварийного канализационного коллектора в Бердянске в 2020 году.

Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующая статья содержится в принятом вчера проекте бюджета области на 2019 год.

Отмечается, что доходы и расходы областного бюджета на следующий год составляют 4 млрд 843 млн грн, что в два раза меньше соответствующих показателей 2019 года.

Согласно принятому документу, на ремонт канализационного коллектора в Бердянске выделили 8,8 млн грн.

Как известно, в январе в Бердянске произошло несколько порывов на центральном канализационном коллекторе, через который проходит 80% городских стоков. Более 160 тысяч человек почти неделю находились без водоснабжения.

Впоследствии коллектор еще раз выходил из строя, а местная власть заявила, что в связи с этим город находится на грани экологической катастрофы: в результате обрушения конструкций канализационные стоки могли попасть в море.

Также местные чиновники сообщили, что на капитальный ремонт коллектора необходимо более 100 млн грн, но в местном бюджете таких денег нет. Не оказалось средств и в областном бюджете, в связи с чем чиновники обратились к Кабинету министров. Однако правительство (на тот момент Владимира Гройсмана) два обращения от запорожской и бердянской власти оставило без ответа.

После парламентских выборов чиновники Бердянска еще раз обратились к правительству, однако им ответили, что денег на ремонт бердянского коллектора также нет.