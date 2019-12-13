ГПУ просит Кабмин увеличить штрафы за нарушение требований пожарной безопасности

На сегодняшний день штраф за нарушение требований пожарной безопасности для граждан составляет 8,50-119 грн, должностных лиц - 34-170 грн.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка обратился с письмом к премьер-министру Алексею Гончаруку относительно целесообразности увеличения размера штрафных санкций за нарушение требований пожарной безопасности.

Об этом сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.

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В письме генпрокурора говорится, что на сегодняшний день штраф за нарушение требований пожарной безопасности для граждан в размере 8,50-119 грн и должностных лиц - 34-170 грн не является надлежащим рычагом воздействия.

В ГПУ сообщили, что в этом году предъявлено 76 исков о признании противоправной бездеятельность органов государственной власти и местного самоуправления с требованиями исправить нарушения. Судами уже удовлетворены 68 таких исков.