Апелляционный суд вернул Киеву 430 гектаров земли

Киевский апелляционный хозяйственный суд 27 марта отменил ряд решений Киевсовета от 1 октября 2007 года, когда малоизвестным кооперативным структурам были выделены значительные участки столичной земли.

Решения суда приняты по искам столичной прокуратуры. Об этом сообщает еженедельник «Зеркало недели» (№ 13 (692) 5-11 апреля 2008).

По информации прокурора Киева Евгения БЛАЖИВСКОГО, озвученной им на коллегии Генеральной прокуратуры, суд признал незаконными следующие решения Киевсовета:

№ 344/3178 «О передаче земельных участков площадью 79,54 га обслуживающему кооперативу «Медтехник» для жилой застройки по ул. Лисничий в Голосеевском районе г. Киева»,

№ 345/3179 «О передаче земельных участков площадью 99,74 га обслуживающему кооперативу «Житлодар» для жилой застройки по ул. Коммунальной в Голосеевском р-не г. Киева»,

№ 349/3183 «О передаче земельных участков площадью 42,9 га обслуживающему кооперативу «Тарасовец» для жилой застройки по ул. Академика Заболотного в Голосеевском р-не»,

№ 351/3185 «О передаче земельных участков площадью 121,47 га обслуживающему кооперативу «Транспортник» для жилой застройки на 21-м километре Столичного шоссе в Голосеевском районе»,

№ 358/3192 «О передаче земельных участков площадью 85,04 га обслуживающему кооперативу «Містобудівник» для жилой застройки по ул. Пуховской в Деснянском районе».

Общая площадь указанных земельных участков составляет 428,69 гектаров.

Всего по факту сессии 1 октября столичная прокуратура подала иски в отношении 17 кооперативов, которым была выделена земля. Оставшиеся 12 исков находятся в судах разных инстанций.