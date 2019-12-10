Эксперт назвал условие, при котором заработает инициатива Зеленского "Государство в смартфоне"

Как отметил Борис Визиров, Украина уже делает первые шаги в направлении диджитализации, но впереди еще очень много работы.

Автоматизация основных государственных услуг должна предполагать, что во главе всего должен стоять человек, и все основные процессы необходимо будет выстраивать, отталкиваясь от его потребностей, считает бывший глава Нацкомфинуслуг и эксперт в сфере финансов и госуправления Борис Визиров.

Об этом он рассказал в интервью Українським Новинам.

По его мнению, отношения гражданин-государство начинаются с рождения человека. И это – первый сервис, который нужно оцифровывать.

«К реализации диджитал-проектов изначально должны подключиться несколько ведомств – Минюст, МВД (Миграционная служба), Налоговая, Пенсионный фонд, Минсоцполитики. Это основные и ведущие ведомства. А дальше нужно внедрять единый ID гражданина, который и будет основным идентификатором, связующим звеном между всеми государственными реестрами», – отметил Визиров.

Он также подчеркнул, что следующий и основной этап диджитализации госуслуг – это качество данных в госреестрах, ведь получить качественную услугу в электронном виде можно только на основе качественных и достоверных данных, которые будут циркулировать между реестрами.

«Как только у нас будет полная и единая идентификация и полноценная система межведомственного обмена, станет возможным предоставлять качественные услуги и прийти к заветной цели: «Государство в смартфоне», – добавил Визиров.

По его словам, сегодня Украина уже делает первые шаги в направлении модернизации и диджитализации основных государственных услуг, изучает опыт европейских стран. В качестве примера берут Эстонию, где правительство с нуля создало электронное правительство.

«Много бумажной волокиты у нас уже ушло в историю, но очень много все ещё впереди. Эстония шла к этому почти 20 лет, а у нас столько времени нет. Думаю, при продуманном подходе мы сможем достичь высокого качества данных в наших ведомственных реестрах, убрать их дублирование, обеспечить надлежащий обмен данными. В результате получим «Государство в смартфоне» – не просто красивую картинку, а полнофункциональный портал для граждан», – резюмировал Визиров.