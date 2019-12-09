Украинцы назвали самый безопасный город страны

В столице полностью безопасно себя ощущают 23% граждан, а вот 28% в темное время суток чувствуют себя полностью в опасности.

В городе Хмельницкий украинцы чувствуют себя наиболее безопасно.

Это следует из опроса, проведенного в областных центрах Украины Социологической группой Рейтинг.

48% опрошенных в Хмельницком чувствуют себя в полной безопасности, идя домой в темное время суток, еще 20% — скорее в безопасности.

Читайте такжеВ Нацполиции назвали самый криминальный город Украины

Хуже всего ситуацию с безопасностью в своем городе оценивают жители Херсона — полностью в опасности или скорее в опасности с наступлением темноты чувствуют себя 66% опрошенных.

Половина или больше жителей опасаются ходить в темноте в Кропивницком (57%), Полтаве (55%), Запорожье (54%), Одессе (52%), Николаеве (50%).

Самые безопасные, с точки зрения жителей города, кроме Хмельницкого — Луцк (65% не боятся ходить ночью), Винница (65%), Тернополь (64%), Черновцы (63%), Ивано-Франковск (61%).

В столице полностью безопасно себя ощущают 23% граждан, а вот 28% в темное время суток чувствуют себя полностью в опасности.