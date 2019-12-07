В Харькове подростки самостоятельно переоборудовали котельную в спортзал (видео)
15:14, 07 декабря 2019Общество
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Бесплатно тренажерами могут пользоваться и другие школьники
Проект школьников получил грант от ЕС / Скриншот
Трое подростков в Харькове переоборудовали старую котельную в спортзал, о котором мечтали три года.
Об этом пишет #Шотам.
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Три года назад они впервые познакомились другом с другом, посещая городской центр для подростков, оказавшихся в опасности из-за пагубного влияния улицы.
Дети написали проект на мини-грант от ЮНИСЕФ и ЕС. Получив одобрительный ответ и финансовую поддержку, сделали в помещении ремонт и приобрели тренажеры – для фитнеса, кардио и силовых упражнений.
Бесплатно тренажерами могут пользоваться и другие школьники.
Как сообщал УНИАН, в Харькове правоохранители расследуют жестокие "игры" с котенком, видеозапись которых ранее было опубликовано в социальных сетях.
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