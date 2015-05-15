Между Украиной и Румынией заработало малое приграничное движение

Об этом сообщили в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел (МИД). "14 мая 2015 года вступило в силу Соглашение между Кабинетом министров и правительством Румынии о местном приграничном движении, которое было подписано 2 октября 2014 года в Киеве и утверждено постановлением №164 от 31 марта 2015 года", - говорится в сообщении.

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Как напомнили в МИДе, положениями Соглашения предусматривается упрощенный порядок пересечения границы жителями приграничных областей Украины и Румынии, проживающими в пределах 30-километровой зоны от общей государственной границы. Предполагается, что жители приграничной зоны будут получать бесплатные разрешения на упрощенное пересечение границы с правом находиться в приграничной зоне другого государства до 90 дней каждый раз с даты пересечения границы, добавили в ведомстве.

Действие соглашения будет охватывать 662 украинских населенных пунктов Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской и Черновицкой областей с общим населением около 1 млн 500 тыс. человек, подчеркивается в сообщении.

Оформление разрешений на пересечение гражданами Украины государственной границы в рамках местного приграничного движения будет осуществляться дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Румынии в Украине, отметили в МИД.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2014 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк и премьер-министр Румынии Виктор Понта подписали соглашение о малом приграничном движении.

В марте этого года президент Петр Порошенко по итогам встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом заявил, что "мы договорились с румынской стороной о значительном прогрессе в малом приграничном движении".