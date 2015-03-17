Румыния готова помогать Украине в подготовке к вступлению в ЕС и НАТО
Румыния заинтересована в помощи Украине по подготовке к присоединению к Евросоюзу и НАТО.
Об этом заявил президент страны Клаус Йоханнис во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.
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Президент Румынии отметил, что он заинтересован в укреплении отношений между двумя государствами и поддержке Украины на пути к Евросоюзу.
"Румыния желает быть партнером Украины и делиться опытом и экспертными советами в процессе подготовки к присоединению Украины к Европейскому Союзу и НАТО", - подчеркнул Клаус Йоханнис.
В связи с этим он сообщил, что во время общения с Петром Порошенко обсуждались вопросы внутренних реформ в Украине. "Особенно по линии демократизации и построения правового государства", - отметил лидер румынского государства.
Он подтвердил, что для этого он с Петром Порошенко имеет общий подход, основанный на хороших отношениях соседства и содействия процветанию безопасного региона в Восточной Европе.
Клаус Йоханнис отметил, что такой подход должен быть полезным для украинских граждан, всего региона, поскольку будет укреплять стабильность в этой части Европы.