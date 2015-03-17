Украина и Румыния договорились о создании совместных пунктов пропуска на границе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Вернером Йоханнисом, который находится в нашей стране с официальным визитом.

"Мы сделали и несколько практических шагов в договоренности, которые сделают жизнь граждан наших стран проще. Мы договорились о значительном прогрессе в малом пограничном движении. Мы надеемся и дали соответствующие задания нашим министрам для того, чтобы через механизмы малого пограничного движения упростить режим пересечения границы. Мы договорились о том, что будут даны поручения о создании совместных пунктов пропуска", - сказал глава государства.

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Также сообщалось, что в октябре 2014 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк и премьер-министр Румынии Виктор Понта подписали соглашение о малом пограничном движении.

Соглашение предусматривает упрощенное пересечение границы для жителей приграничных регионов. В частности, украинцы из 30-км зоны на границе с Румынией смогут ездить туда без виз.