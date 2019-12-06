В Харькове задержали "вора в законе" из России (видео)
11:46, 06 декабря 2019Общество
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Его планируют выдворить из Украины.
Полиция задержала в Харькове "вора в законе" по прозвищу "Миндия Гальский", который прибыл в город с территории России.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
Как отмечают правоохранители, задержанный поддерживал тесные связи с другими своими "коллегами", а также был так называемым крестным отцом "Тенго Гальского". В Харькове мужчина планировал встретиться с криминальными элементами для возобновления собственного влияния и определения направлений будущей "деятельности". Сделать это он не успел и был задержан.
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Его планируют принудительно выдворить за пределы Украины и запретить въезд.
Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект об уголовной ответственности "воров в законе".
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