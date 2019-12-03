Зеленский внес в Раду законопроект об уголовной ответственности "воров в законе"

Инициированный президентом законопроект предусматривает уголовную ответственность за нахождение лиц в статусе «вора в законе», создание и участие в преступных группах.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом», который предусматривает уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе «вора в законе».

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в пояснительной записке, обеспечение политической и экономической стабильности в Украине требует существенных изменений в правоохранительной политике государства по борьбе с организованной преступностью, которая представляет значительную угрозу для охраняемых государством прав и интересов граждан, устойчивого развития общества, а также для национальной и общественной безопасности Украины.

«Организованная преступность и лица, осуществляющие такую организацию и руководство - «воры в законе», формируют в Украине типичную для стран бывшего СССР преступную среду. Для него характерны: наличие жесткого кодекса поведения, устойчивых криминальных традиций, а также высокий уровень организованности, иерархичности, закрытости и конспиративности», - говорится в сообщении.

Инициированный президентом законопроект предусматривает уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе «вора в законе», создание и участие в преступных сообществах и тому подобное.