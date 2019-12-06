Как встретишь, так и проведешь: что надеть, приготовить и подарить на Новый 2020 год (видео)

В 2020 году главными цветами станут белый и металлический, а это одновременно и чистота, и сила.

Новый 2020 год наступит совсем скоро. И при его приближении многие люди интересуются, как правильно встретить год Крысы, какие выбрать цвета, наряд, аксессуары, декор и подарки, чтобы весь следующий год прошел удачно и счастливо.

Ведь недаром существует общеизвестная примета: как встретишь Новый год, так его и проведешь.

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Как встретить год Крысы - 2020

Целеустремленная, мудрая и хитрая Крыса начинает новый 12-летний цикл китайского календаря. В 2020 году главными цветами станут белый и металлический, а это одновременно и чистота, и сила.

Крыса - животное семейное, поэтому отмечать 2020 год лучше в кругу семьи. Вас должна окружать домашняя атмосфера и обязательно – тепло.

На стол постелите белую скатерть, разложите салфетки и добавьте серебристые аксессуары. Елку и комнаты в доме украшайте белой и серебристой мишурой, снежинками, звездочками.

Новогодний декор с элементами металла обеспечит вам мощную поддержку в течение всего 2020 года. В восточной философии эта стихия символизирует настойчивость, решительность, непоколебимое упорство.

Что приготовить на Новый год

Стол - самый главный элемент праздника Крысы. Эти зверьки любят вкусно покушать, поэтому меню на вечер должен быть богатым и разнообразным. В нем должны быть блюда из мяса и рыбы, салаты, овощи и фрукты и обязательно разные сыры.

В чем встречать Новый год

Для года Белой Крысы лучше всего подходят светлые наряды с яркими вкраплениями. Стихия года - Металл, поэтому стоит обратить внимание на украшения из серебра, золота и платины. Важно, чтобы в год Крысы ваш наряд был новым – купите пусть и недорогое, но новое платье.

Что дарить на Новый год

Главное правило для подарков в год Крысы – они должны быть полезными и нужными. А вот подарки "для галочки" совсем не подойдут.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины принял решение о переносе рабочих дней в 2020 году. Так, решили перенести в 2020 году рабочий день с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января.