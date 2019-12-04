Для года белой крысы лучше всего подходят светлые наряды с яркими вкраплениями.

Новый 2020-й по восточному календарю является годом белой крысы. В Китае крысу считают благородным и чистоплотным животным. Поэтому в преддверии новогоднего праздника рекомендуется подчистую убрать дом, чтобы не спугнуть удачу и счастье 2020-го.

В каких цветах встречать Новый год 2020

Для года белой крысы лучше всего подходят светлые наряды с яркими вкраплениями. Ведь считают, что 2020 – год не просто белой, а металлической крысы, любящей разумное сочетание блесток и шелка.

Если же у вас нет одежды белого цвета, то на праздник сойдут любые светлые оттенки: кремовый, персиковый и др. Специалисты ни в коем случае не рекомендуют встречать Новый год в красных платьях или кричаще желтых бриджах.

В каких же цветах дома встречать Новый год? Жилье на время празднования тоже лучше оставить в светло-кремовых оттенках. Но комнаты можно украсить красными, оранжевыми или розовыми елочными игрушками, огоньками или другим новогодним декором.

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В чем встречать Новый 2020 год: одежда и образы

Специалисты не рекомендуют встречать год Белой крысы в старых поношенных вещах. Лучшее решение – не поскупиться и купить пусть и недорогое, но новое платье.

Наряды и образы выбирайте, учитывая место встречи Нового года и круг людей, с которыми проведете праздничную ночь 31 декабря.

Для семьи подойдет сдержанная одежда: для женщин – светлые платья легкого кроя из натуральных тканей; для мужчин – теплые свитера и широкие брюки, которые можно дополнить цветными носками. Костюмы этого года уже не в трендах, поэтому решительно откладывайте их на верхнюю полку шкафа.

Если же вы будете проводить Новый год только с любимым человеком – смело экспериментируйте не только с нарядом, но и с образами. Даже то, что 2020 – официально год крысы, не заставляет вас так одеваться. Новый год – время новых решений.

Самыми популярными, как и в прошлые годы, 31 декабря станут образы животных, супергероев, героев кинофильмов и сериалов. Вероятно, из-за популярности «Джокера», в новогоднюю ночь злодеями станут много украинцев.

На вечеринках с коллегами, сверстниками или друзьями не забывайте про дресс-код, но и о собственные пожелания в образах позаботьтесь.