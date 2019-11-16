Выходные в Украине 2020: когда и сколько отдыхаем (календарь)

Помимо традиционного отдыха в субботу и воскресенье, украинцы получат в 2020 году дополнительно еще ряд выходных дней.

Согласно распоряжению Минсоцполитики, в 2020 году в Украине предусмотрен ряд дополнительных выходных.

УНИАН расскажет, как будем отдыхать в 2020-м, чтобы Вы успели спланировать свой отпуск или уикенд.

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Выходные в 2020 году

1 января - Новый год

6 января - выходной перед Рождеством

7 января - Рождество Христово

8 марта - Международный женский день

19 апреля - Пасха

1 мая - День труда

9 мая - День Победы

7 июня - Троица

28 июня - День Конcтитуции Украины

24 августа - День Незaвисимости Украины

14 октября - День защитника Украины

25 декабря - Рождество Христово

Календарь на 2020 год предполагаeт следующие переносы, если государственный праздник приходится на выходной:

- 6 января, понедельник - придется отработать в субботу, 11 января;

- 8 марта, воскресенье - выходным рекомендуется сделать и понедельник, 9 марта;

- 19 апреля, воскресенье, Пасха - рекомендуется устроить выходной день в понедельник, 20 апреля;

- 9 мая, суббота - рекомендован выходной в понедельник, 11 мая;

- 7 июня, воскресенье, Троица - выходным днем рекомендуется сделать и понедельник, 8 июня;

- 28 июня, воскресенье, День Конституции - получим выходной в понедельник, 29 июня.

Решение о переносе рабочих дней принимает работодатель на основании рекомендательного распоряжения.

Кроме того, накануне праздничных и нерабочих дней длительность рабочих часов сокращается на один час.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины принял решение о переносе рабочих дней в 2020 году. Так, решили перенести в 2020 году рабочий день с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января.