Выходные в Украине 2020: когда и сколько отдыхаем (календарь)
Согласно распоряжению Минсоцполитики, в 2020 году в Украине предусмотрен ряд дополнительных выходных.
УНИАН расскажет, как будем отдыхать в 2020-м, чтобы Вы успели спланировать свой отпуск или уикенд.
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Выходные в 2020 году
1 января - Новый год
6 января - выходной перед Рождеством
7 января - Рождество Христово
8 марта - Международный женский день
19 апреля - Пасха
1 мая - День труда
9 мая - День Победы
7 июня - Троица
28 июня - День Конcтитуции Украины
24 августа - День Незaвисимости Украины
14 октября - День защитника Украины
25 декабря - Рождество Христово
Календарь на 2020 год предполагаeт следующие переносы, если государственный праздник приходится на выходной:
- 6 января, понедельник - придется отработать в субботу, 11 января;
- 8 марта, воскресенье - выходным рекомендуется сделать и понедельник, 9 марта;
- 19 апреля, воскресенье, Пасха - рекомендуется устроить выходной день в понедельник, 20 апреля;
- 9 мая, суббота - рекомендован выходной в понедельник, 11 мая;
- 7 июня, воскресенье, Троица - выходным днем рекомендуется сделать и понедельник, 8 июня;
- 28 июня, воскресенье, День Конституции - получим выходной в понедельник, 29 июня.
Решение о переносе рабочих дней принимает работодатель на основании рекомендательного распоряжения.
Кроме того, накануне праздничных и нерабочих дней длительность рабочих часов сокращается на один час.
Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины принял решение о переносе рабочих дней в 2020 году. Так, решили перенести в 2020 году рабочий день с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января.