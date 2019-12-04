В Киеве двое руководителей НААН требовали от бизнесмена $50 тысяч

СБУ задержала двух руководителей Национальной академии аграрных наук Украины, которые требовали от коммерсанта 50 тысяч долларов "отката".

Служба безопасности Украины задержала в Киеве двух руководителей среднего звена Национальной академии аграрных наук Украины, которые требовали от бизнесмена деньги за поставки сельхозпродукции в ходе проведения государственных закупок.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Оперативники спецслужбы совместно с Генпрокуратурой и ГБР установили, что двое чиновников НААН требовали от коммерсанта более 50 тыс. долларов «отката» за поставки зерновых на государственные предприятия, входящие в сферу управления академии.

Правоохранители задержали двух фигурантов дела в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения одной из частей неправомерной выгоды.

По оперативной информации, чиновники также предлагали бизнесмену за 1 млн долларов должность руководителя одного из подконтрольных академии предприятий.

В рамках начатого уголовного производства проводятся следственные действия.