Суд в Одессе взялся за бизнес "крестного отца контрабанды" Альперина

Остановлены незаконные работы по возведению 16-этажного 4-секционного дома с торгово-офисными помещениями и подземным паркингом.

Киевский районный суд Одессы арестовал стройплощадку бизнесмена Вадима Альперина, подозреваемого в организации коррупционной схемы на таможне, в результате которой государству нанесен ущерб на сумму более 77,7 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, по ходатайству Одесской местной прокуратуры №1 судом наложен арест на земельный участок по ул. Академика Глушко, 17-А с запретом проведения строительных работ.

Читайте такжеДетективы НАБУ задержали "крестного отца контрабанды" Альперина

«Такие мероприятия в рамках расследования правоохранители предприняли для предотвращения присвоения средств потенциальных инвесторов, а также с целью проведения строительно-технической экспертизы», - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, таким образом, в настоящее время остановлены незаконные работы по возведению 16-этажного 4-секционного дома с торгово-офисными помещениями и подземным паркингом.

В пресс-службе пояснили, что, по данным следствия, для частного предприятия-заказчика строительных работ должностные лица профильной фирмы разработали и утвердили проектную документацию с занижением класса последствий (ответственности) объекта.

В частности, в разрешительную документацию фактически внесены недостоверные сведения, утвержденные директором этой фирмы, заказчиком и экспертом.

Это позволило застройщику строить высотный дом с нарушением градостроительного законодательства, в то время, как разрешение на проведение работ еще в сентябре отменило Управление ГАСК Одесского горсовета.

Расследование проводится по ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Как уточнил УНИАН информированный сотрудник местной прокуратуры, владельцем строящегося высотного дома является бизнесмен Вадим Альперин.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября правоохранители задержали 10 человек, среди которых семеро сотрудников органов таможенного контроля, в связи с нарушением таможенного законодательства. Перед этим заместитель начальника Киевской городской таможни в Государственной фискальной службе Украины Сергей Тупальский заявил о проведении обысков у него дома.

По данным «Украинской правды» (https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/26/7233113/), дело, в рамках которого правоохранители провели спецоперацию, связано с «одним из самых известных контрабандистов» Украины Вадимом Альпериным, который якобы предлагал детективам НАБУ взятку в 800 тыс. долл.

Кроме того, 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал помочь с розыском одного из «крестных отцов контрабанды в Украине» Альперина.

27 ноября детективы НАБУ задержали Альперина. Бизнесмен приехал в офис САП на допрос, но там в холле его встретили представители НАБУ.

28 ноября детективы НАБУ сообщили Альперину о подозрении в организации коррупционной схемы на таможне, в результате которой государству нанесен ущерб на сумму более 77,7 млн грн.