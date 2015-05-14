Россия отправила на Донбасс 26-й "гумконвой"

В составе колонны более 100 автомобилей, передает Русская служба Би-би-си со ссілкой на МЧС России.

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"Автоколонна вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области в 04:00 мск. В пути следования, перед государственной границей она разделится примерно на равные части, одна из которых проследует в Донецкую, другая - в Луганскую область", - цитирует издание представителя МЧС России.

Ранее УНИАН сообщал, что 26-й российский "гумконвой" может доставить на Донбасс груз для "спасателей и пожарных".