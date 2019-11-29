Оккупанты незаконно качали в Крым полезные ископаемые из Украины через киевскую компанию

Сумма нанесенного государству ущерба составляет 30 миллионов гривен.

В Херсонской области правоохранители пресекли незаконную добычу и использование недр Украины оккупационными властями Крыма.

Как сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, установлено, что оккупационные власти полуострова через должностных лиц одного из киевских предприятий использовала насосную станцию, расположенную на территории Херсонской области.

Таким образом станция обеспечивала сырьем завод, расположенный на оккупированной территории Крыма. По данным полиции, сумма нанесенного государству ущерба составляет примерно 30 миллионов гривен, о чем сообщил начальник Главного управления Нацполиции в АР Крым и городе Севастополе Виталий Стрижак.

По его словам, следователи полиции Крыму осуществляют досудебное расследование по уголовному производству, открытому по факту незаконной добычи недр на территории Украины.

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«В ходе досудебного расследования получена информация о незаконном использовании оккупационными властями полуострова Крым через должностных лиц одного из киевских предприятий насосной станции, расположенной на территории Новотроицкого района Херсонской области. Вопреки действующему законодательству станция обеспечивала сырьем в виде кондиционной рапы из озера Сиваш «Крымский содовый завод». Это предприятие осуществляет свою деятельность на оккупированной территории Крыма», - сообщил начальник крымской полиции.

Стрижак также добавил, что 27 ноября следователи ГУНП в АР Крым и городе Севастополе совместно с сотрудниками центрального аппарата СБУ и прокуратуры Крыма с участием представителей Херсонской областной государственной администрации, компании «Херсоноблэнерго», а также Представительства президента Украины в АР Крым провели обыск в помещении насосной станции.

«В ходе проведения следственных действий было установлено, что на территории насосной станции находится шесть промышленных насосов, с помощью которых сырье подается на садовый завод. Также правоохранители обнаружили электролинию, которая незаконно подавала электроэнергию из оккупированного Крыма указанной насосной станции», - рассказал руководитель полиции Крыма.

Также проведены обыски по месту фактического нахождения киевского предприятия. Изъято значительное количество документации, созданной представителями Российской Федерации на оккупированной территории.

По данному факту расследуется уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: статье 441 (Экоцид), части 1 статьи 241 (Загрязнение атмосферного воздуха), части 2 статьи 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) и части 2 статьи 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщает Украинская правда, речь идет об обществе с ограниченной ответственностью "Геомоніторинг".

ПАО "Крымский содовый завод" входит в группу "Ostchem Holding", которая консолидирует все химические активы "Group DF" Дмитрия Фирташа.