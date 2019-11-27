Садизм на экране: в украинском фильме показали реальные кадры, как топят щенков (видео)

Зоозащитники заявляют о преступлении и требуют объяснений от режиссера и Госкино.

Зоозащитная организация UAnimals готовит заявление о преступлении из-за жестоких кадров со щенками, которых топят в воде, в украинском фильме «История Лизы».

Читайте такжеПоявилось видео как авто чиновника-живодера тянет привязанную собакуОб этом говорится в сообщении на Facebook-странице организации.

«Садизм на экране. В украинский прокат выходит фильм «История Лизы», уже в официальном трейлере которого можно увидеть эти кадры со щенками, которых топят в воде. Это недопустимо! Мы рады развитию украинского кино, однако зафиксированное на видео является фактом жестокого отношения к животным. Авторы этого должны понести ответственность, – говорится в сообщении. – Есть информация, что на видео реальные кадры, а не графика».

В организации требуют объяснений от режиссера фильма Александра Жовна и от Государственного агентства Украины по вопросам кино, при поддержке которого его снимали.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине разработали законопроект о запрете дельфинариев.