Пограничники Одесчины задержали подозреваемого в терроризме

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы, задержание произведено в пункте пропуска «Станиславка», в ходе оформления пассажиров рейсового автобуса Mercedes, следовавшего из районного центра Одесской области Котовск в город Рыбница (Молдова).

«Пограничники обратили внимание на мужчину с георгиевской лентой на груди. Установлено, что он является гражданином Украины и постоянно проживает в Молдове», - отметили в отделе. Кроме того, выяснилось, что молодой человек провел определенное время на территории оккупированного Крыма и на востоке страны – на территории, подконтрольной террористическим организациям.

В результате дальнейших проведенных фильтрационных мероприятий у данного гражданина обнаружен мобильный телефон с видео- и фотоматериалами, указывающие на его причастность к сепаратистской деятельности в нак называемой "ДНР". Также мужчина при себе имел несколько карточек мобильных операторов РФ.

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Задержанное лицо в установленном порядке передали сотрудникам СБУ для выяснения всех обстоятельств.

Как ранее сообщал УНИАН, одесские правоохранители опровергают информацию о ночных взрывах в центральной части города.