В «Слуге народа» рассказали, почему не приняли правку по расследованиям дел Майдана

Депутат подчеркнул, что принятие законопроекта после 15:00 поставило бы под сомнение его законность.

Правку в закон о Госбюро расследований, которая бы позволила продолжить рохслидування дел Майдана, не приняли 15 ноября, потому что могли возникнуть вопросы к ее законности, заявил депутат от «Слуги народа», глава комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Он отметил, что когда рассматривался этот законопроект, утром Верховная Рада проголосовала, что она может рассматривать законопроекты не позже 15 часов. В то же время «несколько фракций» при рассмотрении вопроса заявляли о перерывах в 30 минут и более.

«В частности выступал (депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» — ред.) Нестор Иванович Шуфрич, он прибежал с требованием перерыва, забирая время для рассмотрения этого вопроса», — рассказал Монастырский в эфире программы «Нині вже» («Прямо сейчас» — с укр.) на hromadske.

Депутат подчеркнул, что принятие законопроекта после 15:00 поставило бы под сомнение его законность.

«Мы решили не рисковать, потому что это однозначно было бы потом основанием для обжалования законности принятия этого решения», — сказал он.

Во-вторых, по словам Монастырского, фракции, которые не поддерживают принятие нового закона о ГБР, сказали спикеру Рады Дмитрию Разумкова, что в случае принятия законопроекта они подадут постановление о признании незаконным это решение.

«И нам бы все равно пришлось бы ждать 3 декабря, потому что Верховная Рада только тогда смогла рассмотреть это постановление, и этот закон, даже если бы мы его приняли, не пошел бы на подпись президенту», — пояснил глава правоохранительного комитета.

Читайте такжеУлица Николая Грушевского: на выставке о Майдане сделали ошибку в подписи на фото

В связи с этим рассмотрение документа отложили до 3 декабря. Монастырский отметил, что 3 декабря продолжение рассмотрения законопроекта о ГБР и этой правки в частности будет первым в повестке дня Рады.

В то же время депутат считает маловероятным, что Рада соберется на внеочередную сессию для рассмотрения этого законопроекта.

Напомним, провести внеочередную сессию от президента требует Адвокатская совещательная группа, представляющая интересы Героев Небесной сотни.

А 21 ноября адвокат семей погибших Евгения Закревская объявила, что начинает голодовку, пока поправку для продолжения расследования дел Майдана не примет Верховная Рада. В комментарии hromadske Закревская сообщила, что будет голодать, пока дела Майдана не будут расследовать.

Речь идет о правке, которая бы позволила перевести в ГБР без конкурса следователей ГПУ, которые занимались делами Майдана.

Ранее Закревская говорила, что если не перевести следователей, дела Майдана «передадут в пустоту», несмотря на то, что в ГБР уже создали новое подразделение для расследования дел Майдана.