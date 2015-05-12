За время АТО на Донетчине арестовали 374 боевика – МВД
08:27, 12 мая 2015Общество
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За время проведения антитеррористической операции на востоке Украины, начиная с апреля прошлого года, на территории Донецкой области задокументирована преступная деятельность 1409 участников бандформирований.
REUTERS
Как отмечает на своей странице в Facebook глава МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин, злоумышленники рано или поздно будут привлечены к ответственности согласно ч.5 ст.260 Уголовного Кодекса Украины.
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«Объявлено о подозрении 393 фигурантам дел, связанных с расследованием фактов совершения преступлений в составе незаконных вооруженных формирований, из них арестованы – 374 человека. В розыске находятся 1016 лиц», - уточнил он.
Вместе с тем, по его словам, работа по выявлению преступников, которые принимали либо принимают участие в НВФ «ДНР» продолжается.
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