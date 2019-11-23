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В Одессе сообщено о подозрении бывшему топ-чиновнику за нанесение ущерба в 1,3 миллиона гривень

04:02, 23 ноября 2019
Общество
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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения / Фото УНИАН

Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении в служебной халатности бывшему директору одного из коммунальных предприятий Одессы, из-за халатности которого городу нанесен ущерб.

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Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Вследствие того, что чиновник городского совета ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности, территориальной общине Одессы в лице горсовета нанесен материальный ущерб в размере более чем 1,3 млн грн.

В частности, убыток нанесен вследствие необоснованного завышения цен на топливо.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Хмельницкого отделения полиции (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Как уточнили УНИАН в полиции, подозреваемый – бывший руководитель коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы».

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Теги: #новости Украины#коррупция#Одессапогода в Одессе