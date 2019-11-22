В Украине разрешили фото на паспорт в религиозных головных уборах

Представителям различных вероисповеданий разрешили фотографирование на документы в головном уборе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили на пресс-конференции замминистра внутренних дел Татьяна Ковальчук и Сергей Гончаров, а также председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк.

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По их словам, с 19 ноября вступили в силу изменения в ряд нормативно-правовых актов МВД и ГТС, которые разрешают представителям различных конфессий фотографирование на документы в религиозных головных уборах.

Также они рассказали, что основным требованием к таким фотографиям является то, что 80% лица человека должно быть открытым. Головные уборы не должны изменять формы отдельных частей лица (лоб, скулы, щеки, подбородок, глаза), закрывать лицо и подбородок, проходить по контуру линии роста волос, закрывать уши и шею. Кроме того, стало возможным фотографирование в искусственных предметах и материалах на основании медицинских показаний, которые подтверждены медицинским заключением соответствующего учреждения здравоохранения.

Вместе с тем, отметил Гончаров, запрещено фотографироваться на документы с предметами на голове, которые не имеют отношения к религиозным конфессиям, - с наушниками, кастрюлями, шлемами.

На вопрос корреспондента УНИАН, разрешат ли фотографироваться на документы с кастрюлей на голове лицам, которые учредят соответствующую церковь, он ответил: «Тогда таким лицам нужно будет учитывать, что они с этими кастрюлями должны будут ходить постоянно, а не только в них фотографироваться».

Кроме того, как сказано в новых правилах, выражение лица человека, который фотографируется, должно быть нейтральным: «Исключением из этого правила являются только дети до трех лет».

Как известно, до вступления в силу этих нововведений было запрещено фотографироваться на документы в любом головном уборе, что вызвало протесты и возмущения со стороны различных религиозных конфессий.