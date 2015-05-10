Порошенко присвоил звание "Мать-героиня" 458 женщинам

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, указ подписан по случаю Дня матери.

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Почетное звание присваивается главой государства женщинам, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке.