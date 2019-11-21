Рождественский пост 2019/2020: дата, традиции, блюда и чего категорически нельзя делать в этот период

Рождественский пост 2019/2020 в Украине традиционно продлится 40 дней.

Рождественский пост – один из четырех многодневных постов в православии. Его еще называют Филиппов пост, поскольку заговенье на него обычно выпадают на день памяти святого апостола Филиппа – 27 ноября.

В этот период принято прощать, не злословить и заниматься благотворительностью.

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Какого числа начинается Рождественский пост в 2019 году

В 2019 году Рождественский пост начнется 28 ноября и продлится 40 дней, до 6 января 2020 года включительно.

У католиков же этот пост начинается на 13 дней раньше, то есть с 15 ноября и заканчивается 24 декабря. Соответственно, Рождество они празднуют 25 декабря.

Традиции Рождественского поста

Рождественский пост церковь установила для того, чтобы духовно объединить христиан с Богом. В этот период верующие молятся, очищаются от грехов, сдерживают себя от веселья и придерживаются определенного рациона в пище.

Число 40 имеет сакральное значение для верующих, поскольку с ним связаны важные события:

– сорок лет Моисей водил еврейский народ по пустыне;

– сорок дней Иисус постился в пустыне прежде, чем явить себя миру и начать служить людям;

– сорок дней воскресший Спаситель являлся людям до своего вознесения.

Настоящий пост состоит не только в том, чтобы ограничивать себя в еде на протяжении 40 дней. На самом деле Рождественский пост включает также много других важных аспектов. В период поста нам следует придерживаться духовности: искренне молиться, прощать людям, не ссориться, не кричать друг на друга, искоренять плохие мысли, удерживаться от соблазнов и ограничивать веселье в своей жизни. Это последний пост в году, который готовит душу и тело верующих к встрече Рождества Христова.

Календарь питания в Рождественский пост

Учитывая продолжительность Рождественского поста, он не является таким строгим, как Великий или Успенский пост. Из рациона исключаются молочные продукты, яйца и мясо, а в отдельные дни разрешается вино и рыба.

С 28 ноября по 9 декабря в понедельник, среду и пятницу – сухоядение. Во вторник и четверг – горячая пища с растительным маслом. В выходные дни (суббота, воскресенье) разрешается употреблять рыбу и вино. Также это касается и таких крупных праздников, как Введение в Храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), Андрея Первозванного (13 декабря), Николая Чудотворца (19 декабря)

С 20 декабря по 5 января пост усиливается. Даже на Новый год – 31 декабря нужно поститься.

6 января один из самых строгих дней в посте - Сочельник. В течение дня верующие не позволяют себе даже крошки еды. После восхода первой звезды на небе, что извещает о рождении Иисуса Христа, православные садятся за праздничную трапезу: к столу подают 12 постных блюд, первым из которых принято есть кутью.

Кутя – это постная каша из пшеницы, риса или перловой крупы, сваренная на воде, сдобренная медом, изюмом, орехами, маком, сухофруктами или цукатами.

Особенности Рождественского поста

Есть ряд обстоятельств, которые позволяют человеку ослаблять пост. Это болезнь, тяжелый физический труд, преклонный возраст, путешествие. Также от поста освобождаются беременные женщины и маленькие дети.

В пост нельзя употреблять крепкие алкогольные напитки (водка, коньяк и др). Только в субботу и воскресенье, а также на праздники позволяется выпить немного вина.

Во время поста запрещено венчание, однако крещение детей проводится независимо от поста.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины принял решение о переносе рабочих дней в 2020 году. Так, решили перенести в 2020 году рабочий день с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января.