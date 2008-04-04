Донецкая железная дорога пустит два новых фирменных поезда на Москву

Донецкая железная дорога (ДЖД) в апреле пустит два новых фирменных поезда на Москву.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ДЖД, по словам начальника Донецкой железной дороги Николая СЕРГИЕНКО, уже с середины апреля начнут курсировать два новых фирменных поезда «Роза Донбасса» сообщением “Донецк-Москва”, вагоны которых оснащены кондиционерами, холодильниками, микроволновыми печами с целью создания более комфортных условий для пассажиров.

По словам начальника ДЖД, в текущем году запланировано получить еще 16 пассажирских вагонов производства ОАО «Крюковский вагоностроительный завод», которые будут задействованы на киевском направлении.

В целом для обновления пассажирского подвижного состава Донецкой железной дороге к Чемпионату Европы по футболу 2012 года необходимо приобрести около 500 вагонов, 16 электропоездов и 15 дизель-поездов