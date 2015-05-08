В Харькове на Мемориале Славы отметили День памяти и примирения

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской областной госадминистрации (ОГА), шествие открыли ветераны Второй мировой войны с полковыми знаменами.

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Присутствующие почтили память погибших воинов минутой молчания, затем под звуки Государственного гимна прозвучал троекратный залп. Священнослужители Харьковской епархии Украинской православной церкви провели молебен о погибших. Кроме того, к подножию монумента Родины-Матери возложили цветы.

Почтить память погибших во время войны пришли ветераны, представители добровольческих батальонов, общественных организаций, духовенства, областной и городской власти, учащаяся молодежь, харьковчане и гости города.

«Мы сегодня впервые в истории Украины отмечаем новый праздник - День памяти и примирения. Этот праздник установил президент Украины Петр Порошенко, и я уверен в том, что он необходим. Этот день наполнен глубоким смыслом. В этот день мы вспоминаем погибших в боях героев. И вспоминаем героев, которые в 1940-е годы отдали свои жизни за победу над нацизмом. Благодаря их мужеству человечество получило мирное небо над головой. Мы вспоминаем воинов, которые воевали в Афганистане. Вспоминаем ребят - участников антитеррористической операции, которые погибли за мир и стабильность на востоке Украины. Поэтому, конечно же, этот праздник необходим», - отметил председатель Харьковской ОГА Игорь Райнин.