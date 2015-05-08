В Горловке дошкольников в честь 70-летия Победы одели в форму с нашивками «Беркут» (фоторепортаж)

Это сделали 5 мая для участия в так называемой военно-патриотической игре "Сила, слава, честь!", приуроченной к 70-летию Победы, передает gorlovka.ua.

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На данный момент город контролируется пророссийскими боевиками "ДНР".

Напомним, в феврале УНИАН сообщал, что в Ровеньках на Луганщине местные боевики и "казаки" устроили парад военной техники и посадили на БМП детей с автоматами.