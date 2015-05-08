В Горловке дошкольников в честь 70-летия Победы одели в форму с нашивками «Беркут» (фоторепортаж)
13:44, 08 мая 2015Общество
4341 0
В Горловке дошкольников из учреждения № 91 "Орленок" одели в камуфляж с георгиевскими лентами и нашивками «Беркут».
Детей переодели в форму с нашивками «Беркут» / gorlovka.ua
Это сделали 5 мая для участия в так называемой военно-патриотической игре "Сила, слава, честь!", приуроченной к 70-летию Победы, передает gorlovka.ua.
Читайте такжеРоссийское ТВ показало 15-летних школьников с автоматами, которые служат на стороне боевиков (видео)
На данный момент город контролируется пророссийскими боевиками "ДНР".
Напомним, в феврале УНИАН сообщал, что в Ровеньках на Луганщине местные боевики и "казаки" устроили парад военной техники и посадили на БМП детей с автоматами.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter