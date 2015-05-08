СБУ перешла на усиленный режим работы по всей стране

Об этом сказал председатель СБУ Валентин Наливайченко в интервью журналистам. По его словам, президент поставил четкую задачу относительно слаженной работы правоохранительных органов.

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"Мы будем вместе с милицией на улицах, вместе с людьми. Демонстрируя, где мы есть, к кому можно обращаться для того чтобы каждый человек чувствовал защиту: и ветеран, и молодой человек, любой, кто будет участвовать в праздничных мероприятиях", − отметил Валентин Наливайченко.

По его словам, СБУ работает над тем, чтобы все смогли безопасно принять участие в массовых мероприятиях.