СБУ перешла на усиленный режим работы по всей стране
12:31, 08 мая 2015Общество
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Правоохранительные органы переходят на усиленный режим защиты граждан по всей территории Украины на время дней памяти погибших в годы Второй мировой войны.
Наливайченко рассказал, что СБУ перешла на усиленный режим работы / УНИАН
Об этом сказал председатель СБУ Валентин Наливайченко в интервью журналистам. По его словам, президент поставил четкую задачу относительно слаженной работы правоохранительных органов.
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"Мы будем вместе с милицией на улицах, вместе с людьми. Демонстрируя, где мы есть, к кому можно обращаться для того чтобы каждый человек чувствовал защиту: и ветеран, и молодой человек, любой, кто будет участвовать в праздничных мероприятиях", − отметил Валентин Наливайченко.
По его словам, СБУ работает над тем, чтобы все смогли безопасно принять участие в массовых мероприятиях.
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