На улицы Украины 9 мая выведут 40 тысяч правоохранителей - МВД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Согласно нашему анализу, в массовых мероприятиях будут участвовать около 1,5 миллиона граждан, больше всего их будет в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Чернигове. К охране общественного порядка будут привлечены до 40 тыс. чел. личного состава правоохранительных органов. Кроме того, будут задействованы 1 тысяча бойцов Национальной гвардии и около 2 тысяч представителей общественных организаций", - сказал Яровой.

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Он также отметил, что в праздничные дни будут усилены личным составом подразделения ГАИ на стационарных постах, оперативно-следственные группы, группы быстрого реагирования, а также будут дополнительно созданы резервы.

Как отметил заместитель министра, особое внимание будет уделяться метрополитену, остановкам общественного транспорта, вокзалам, при этом дополнительно будут привлекаться кинологические и взрывотехнические службы.

"Нами проведен анализ заявок участников массовых мероприятий, поэтому практически все мероприятия, которые мы планировали, находятся в практической плоскости. Я думаю, работники внутренних дел обеспечат охрану правопорядка", - отметил Яровой.