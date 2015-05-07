После разрешения Кабмина перевозчики бросились повышать цены на проезд по всей Украине

Во Львове уже с понедельника, 11 мая, проехаться в маршрутке будет стоить 4 гривны, сообщает ТСН.

В Полтаве провели общественные слушания по повышению проезда в маршрутках и автобусах до 4 грн, а в троллейбусах – до 2 грн. Тем временем в Черкассах с начала июня отменят льготы на проезд отдельным категориям. Во всех городах у перевозчиков оправдание одинаковые – выросли цены на горючее и запчасти, а поэтому им не выгодно возить пассажиров себе в убыток.

Читайте такжеКабмин оставил за местными властями право устанавливать цены на проезд в городском транспортеНапомним, в Киеве проезд подорожал вдвое в начале февраля. А с июня в столичном метро также "урежут" льготы.

Как сообщал УНИАН, 5 мая текущего года Кабинет министров опубликовал распоряжение, согласно которому отменялось государственное и муниципальное регулирование тарифов на пассажирские перевозки, за исключением железнодорожных.

Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) неоднократно обращалась к правительству Украины с просьбой отменить государственное регулирование тарифов на междугородных и пригородных автобусных маршрутах общего пользования и ввести свободные тарифы на соответствующих маршрутах.

В ответ на заявления перевозчиков министр инфраструктуры Андрей Пивоварский сообщил, что уже обратился в Минэкономразвития с просьбой упростить систему контроля тарифов на проезд для возможности их оперативной корректировки. При этом министр отметил, что полная отмена контроля над ценообразованием в сфере пассажирских перевозок невозможна по причине соблюдения при перевозках социального аспекта.

Позже, в апреле текущего года, Антимонопольный комитет Украины предоставил Министерству инфраструктуры обязательные для рассмотрения рекомендации с целью недопущения установления необоснованных тарифов на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования.