После разрешения Кабмина перевозчики бросились повышать цены на проезд по всей Украине
После того, как Кабмин на этой неделе отменил обязательное согласование повышения тарифов на проезд, перевозчики один за другим начали заявлять о росте стоимости проезда.
Во Львове уже с понедельника, 11 мая, проехаться в маршрутке будет стоить 4 гривны, сообщает ТСН.
В Полтаве провели общественные слушания по повышению проезда в маршрутках и автобусах до 4 грн, а в троллейбусах – до 2 грн. Тем временем в Черкассах с начала июня отменят льготы на проезд отдельным категориям. Во всех городах у перевозчиков оправдание одинаковые – выросли цены на горючее и запчасти, а поэтому им не выгодно возить пассажиров себе в убыток.
Читайте такжеКабмин оставил за местными властями право устанавливать цены на проезд в городском транспортеНапомним, в Киеве проезд подорожал вдвое в начале февраля. А с июня в столичном метро также "урежут" льготы.
Как сообщал УНИАН, 5 мая текущего года Кабинет министров опубликовал распоряжение, согласно которому отменялось государственное и муниципальное регулирование тарифов на пассажирские перевозки, за исключением железнодорожных.
Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) неоднократно обращалась к правительству Украины с просьбой отменить государственное регулирование тарифов на междугородных и пригородных автобусных маршрутах общего пользования и ввести свободные тарифы на соответствующих маршрутах.
В ответ на заявления перевозчиков министр инфраструктуры Андрей Пивоварский сообщил, что уже обратился в Минэкономразвития с просьбой упростить систему контроля тарифов на проезд для возможности их оперативной корректировки. При этом министр отметил, что полная отмена контроля над ценообразованием в сфере пассажирских перевозок невозможна по причине соблюдения при перевозках социального аспекта.
Позже, в апреле текущего года, Антимонопольный комитет Украины предоставил Министерству инфраструктуры обязательные для рассмотрения рекомендации с целью недопущения установления необоснованных тарифов на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования.