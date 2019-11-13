В Тернопольской области в городской ратуше обнаружили уникальную находку

Благодаря документу, историки узнали даты, касающиеся строительства и разрушения ратуши в Теребовле.

В г. Теребовля Тернопольской области во время реконструкции городской ратуши обнаружили металлический футляр с документом, датированным 1938 годом.

Как рассказал УНИАН городской председатель Теребовли Сергей Поперечный, находку обнаружили мастера во время реконструкции железного купола, который украшает верхушку городской ратуши.

Сегодня в городском совете презентовали находку. В частности, в футляре обнаружили грамоту, написанную на листе выделанной кожи с декоративной отделкой. Грамоте – более 80 лет, она станет экспонатом теребовлянского Музея-мастерской.

«Текст грамоты написан на польском языке, в котором говорится о том, что колбу с письмом-посланием к следующим поколениям заложили 30 ноября 1938 года во время празднования 20-летия независимости Республики Польша», - рассказал Поперечный.

Также в документе описывается краткая история ратуши, имена тогдашних руководителей местного самоуправления в Теребовле и архитекторов, которые стали инициаторами и исполнителями работ по восстановлению здания.

«А главное – это точная дата строительства башни. Это основная информация, которую мы узнали из исторического документа», - отметил Поперечный.

В частности, в документе указано, что ратуша была разрушена в 1917 году, в 1921 году она была восстановлена, но без башни.

Как отметила руководитель Теребовлянского медиа-центра Илона Козар, благодаря найденному документу, историки получили точные даты, которые ранее не были известны.

«У нас теперь есть четкие даты строительства и разрушения. До этого историки не имели этих дат», - подчеркнула Козар.

Как известно, сейчас работы по реставрации Теребовлянской ратуши, которые начались еще в 2017 году, продолжаются.

В частности, планируется перестроить башню, придать ей трапециевидной формы с остроконечным шпилем, по периметру верхнего яруса будет обустроена смотровая площадка, а также – в четыре стороны башни будут вмонтированы циферблаты новых часов.

Открытие обновленной ратуши запланировано на День Теребовли в июле 2020 года.