Минобразования инициирует отмену пластиковых дипломов
02:11, 07 мая 2015Общество
3318 0
Министерство образования и науки Украины инициирует отказ от практики изготовления пластиковых дипломов для выпускников высших учебных заведений
Минобразования инициирует омену пластиковых дипломов / УНИАН
О таком решении сообщил министр образования и науки Сергей Квит, пишет osvita.ua.
По его словам, дипломы университетов о высшем образовании должны содержать обязательную информацию и не быть пластиковыми.
Читайте такжеВосемь тысяч студентов из крымских вузов перевелись на материк
"Он должен быть бумажный, дизайн зависит от вас. Отмечу, что пластиковых дипломов нет нигде в мире. Вид не играет роли, а цена имеет значение", - пояснил министр.
Отметим, недавно Кабинет Министров утвердил перечень информации, которая должна содержаться в документе о высшем образовании. Форму дипломов и приложений к ним государственного образца должны обнародовать в течение месяца.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter