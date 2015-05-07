Минобразования инициирует отмену пластиковых дипломов

О таком решении сообщил министр образования и науки Сергей Квит, пишет osvita.ua.

По его словам, дипломы университетов о высшем образовании должны содержать обязательную информацию и не быть пластиковыми.

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"Он должен быть бумажный, дизайн зависит от вас. Отмечу, что пластиковых дипломов нет нигде в мире. Вид не играет роли, а цена имеет значение", - пояснил министр.

Отметим, недавно Кабинет Министров утвердил перечень информации, которая должна содержаться в документе о высшем образовании. Форму дипломов и приложений к ним государственного образца должны обнародовать в течение месяца.