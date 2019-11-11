Антикоррупционный суд огласил обвинительный акт экс-прокурору Сусу

Судьи определили порядок и объем исследования доказательств по делу.

Высший антикоррупционный суд Украины огласил обвинительный акт бывшему заместителю начальника департамента – начальнику управления по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрию Сусу.

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Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, кроме того, на заседании выступили со вступительными речами прокурор и адвокат.

Также судьи определили порядок и объем исследования доказательств по делу. После чего был объявлен перерыв до 10:00 13 декабря.

Как сообщал УНИАН, экс-чиновника ГПУ Суса обвиняют в нескольких эпизодах присвоения, завладения, растраты чужого имущества на общую сумму более 1,2 млн грн путем злоупотребления служебным положением, а также в декларировании недостоверных сведений (чч.3,4, 5 ст.191 и ст.366-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать должности сроком на три года с конфискацией имущества.

Детективы НАБУ задержали Суса 25 июля 2017 года в аэропорту «Борисполь».

28 июля 2017 года Сусу избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней.

16 января 2018 года суд по ходатайству САП изменил меру пресечения Сусу с домашнего ареста на залог в 1,762 млн грн.

20 марта 2018 Суса выпустили из СИЗО под залог в размере 1,2 млн грн.

29 мая 2018 года САП по материалам досудебного расследования НАБУ направила обвинительный акт в отношении Суса в суд.