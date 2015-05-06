На украинских каналах 11 мая состоится премьера документальной ленты о “киборгах”
Фильм будет транслироваться на всех ключевых каналах 11 мая в 20.30.
Заместитель главы Администрации президента Украины Ростислав Павленко отметил, что 11 мая состоится премьера документальной ленты “Аэропорт” о героях-“киборгах”.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Павленко сказал во время брифинга.
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“Завершится комплекс инициатив по празднованию Победы над нацизмом 11 мая — состоится премьера-показ документальной ленты “Аэропорт”, посвященной героям-“киборгам”, которые выстояли 242 дня тяжелой обороны, держа этот объект и не позволив агрессору реализовать свои планы”, - сказал Павленко.
Он отметил, что фильм будет транслироваться на всех ключевых каналах 11 мая в 20.30.
Ранее УНИАН сообщал, что освобожденные из плена "киборги" уверены, что Донецкий аэропорт "слили" боевикам сверху.