Освобожденные из плена "киборги" уверены, что Донецкий аэропорт "слили" боевикам сверху

Некоторые из последних не скрывают своего российского гражданства и криминального прошлого, говорится в сюжете ТСН.

"Ошибся страной", - пояснил россиянин свое присутствие с оружием в руках на Донбассе.

Были среди задержанных и местные. Вели себя более вызывающе, журналистам показывали неприличные жесты.

Украинские же бойцы были измотаны пленом и ранениями. Их перевезли сначала в больницу Краматорска, а уже оттуда - в Киев.

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Ребята рассказали, что пострадали в основном вследствие прямой танковой атаки боевиков. Снарядами разрушило перекрытия, которые обрушились на защитников терминала.

"Хочу, чтобы люди, которые нас бросили, были наказаны. А как это называется? Нам так мало было нужно - два танка и две БМП. И мы бы не только могли держать, мы бы могли обратно отбивать терминал", - возмущен боец тем, что произошло при обороне донецкого аэропорта.